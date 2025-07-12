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ЕС будет взимать деньги на военные нужды с крупного капитала
Автор:Редакция news.by
Евросоюз дал старт масштабной программе милитаризации. Наблюдателей давно мучил вопрос, где будут взяты заявленные 800 млрд евро. Ситуация прояснилась: Брюссель намерен потребовать от стран-членов введения нового налога.
Его будут платить компании, оборот которых превышает 50 млн евро. Причем облагаться будут все юрлица, независимо от того, находится их головной офис в Евросоюзе или за его пределами. Деньги будут тратиться на военные нужды и помощь Киеву.
В ситуации, когда бизнес стремительно и массово бежит из Старого Света, новый налог точно не сделает ЕС привлекательным для иностранных инвесторов и собственно европейского капитала.