Урсула фон дер Ляйен выступила с громким заявлением: Евросоюз должен иметь инструменты, которые обеспечивают полную блокировку соцсетей на территории ЕС.

По ее словам, онлайн-платформы такого рода несут в себе опасность, которая угрожает несовершеннолетним. Кроме того, соцсети широко используются с преступными целями.

Фон дер Ляйен сообщила, что уже в сентябре на суд Европарламента будет представлен проект закона о полном контроле над соцсетями и о возможности их отключения. Вряд ли этот документ ждет безоблачно будущее: в Европарламенте вновь выступили с претензиями к фон дер Ляйен и обвинили ее в коррупции.

Кристиан Терхес, член Европарламента от Румынии:

"Уважаемый комиссар, вы говорили о вакцине против хантавируса, для которой потребуются новые контракты. Но когда будут опубликованы неотредактированные контракты, подписанные Урсулой фон дер Ляйен с компаниями Pfizer и Moderna? Эти контракты привели к закупке миллиардов так называемых доз вакцины против COVID-19, более 10 доз на человека в Европе. Европейский парламент потребовал полного раскрытия этих контрактов, но комиссия до сих пор этого не сделала. На этом пленарном заседании Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны. Она солгала. Вопрос мой таков: вы собираетесь навязать нам еще один подобный контракт, но уже с хантавирусом?"

Действительно, в ЕС уже готовят к релизу вакцину и от хантавируса - с учетом размаха фон дер Ляйен она вполне может закупить миллиарды доз и этого препарата на десятилетия вперед.