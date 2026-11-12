ЕС формирует новый 22-й пакет санкций против России

Евросоюз приветствует переговоры в Абу-Даби и в то же время готовит 22-й пакет санкций против России.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС будет поддерживать Украину "в ходе войны или в ходе мира".

Предложения по финансированию Киева в 2027 году будут представлены уже на заседании Европейского совета в конце ноября.

Не может успокоиться и немецкий канцлер: Фридрих Мерц вновь потребовал от коллег достичь согласия в вопросе выделения Украине финансовой помощи. Мол, это коллективное обязательство всех стран ЕС.

Словом, не случайно европейцам не нашлось места в мирном трехстороннем переговорном процессе в Абу-Даби.