ЕС готовит ограничительные меры для китайских гибридов
Евросоюз готовит ограничительные меры против китайских гибридных автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Импорт сверх установленного объема будет облагаться повышенными пошлинами.
Ранее Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных авто. Сейчас обе стороны вступают в заключительный этап переговоров в попытке сбалансировать рынок и избежать полномасштабной торговой войны. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем - он превышает 1 млрд евро в день.