ЕС грозит раскол из-за вопроса финансирования

Еврокомиссары от стран Балтии, Польши и Финляндии объединились, чтобы претендовать на дополнительное финансирование от Евросоюза. Они ссылаются на ухудшение безопасности из-за прилетов БПЛА, которые якобы бьют по экономике.

Главе Еврокомиссии направлено письмо с просьбой выдать 100 млрд евро на укрепление устойчивости и улучшение инвестиционного климата. Письмо появилось в тот момент, когда группа стран ЕС во главе с Германией раскритиковала предложенный Еврокомиссией долгосрочный бюджет ЕС, потребовав сократить его на несколько сотен миллиардов евро. И просьба стран восточного фланга НАТО, как предупреждают некоторые СМИ, грозит обернуться тяжелым политическим противостоянием внутри Брюсселя. Тем более что самым громким инцидентом недавнего времени стало обнаружение трех БПЛА в аэропорту немецкого Лейпцига.

Что же касается стран-просительниц, в Литве, Эстонии и Латвии фиксировали прилеты украинских дронов. Также в августе Финляндия ввела превентивную бесполетную зону над восточной частью Финского залива.