ЕС из-за аномальной жары потратил рекордный объем запасенного на зиму газа

Европа сжигает зимние запасы газа для спасения от летнего зноя. Аномальная жара во Франции и Испании заставила Брюссель включить миллионы кондиционеров на полную мощность.

Чтобы избежать блэкаутов и запитать охлаждающие системы, европейцы экстренно запустили газовые электростанции, ведь зеленая энергетика в зной попросту встала из-за перегрева панелей и штиля. Как итог, только за июль страны Евросоюза изъяли из подземных хранилищ рекордные 964 млн кубометров газа. Для европейской энергетики это самый масштабный летний расход за последние 4 года.

Пока юг континента полыхает, запасы на грядущую зиму стремительно тают. Эксперты предупреждают: к отопительному сезону ЕС рискует подойти с полупустыми хранилищами, а цены на коммуналку для простых европейцев снова взлетят до небес.