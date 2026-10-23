ЕС хочет переговоров: в Москву могут поехать премьеры Италии, Норвегии или Дании

Европейцы предпринимают все более активные попытки вскочить в уходящий поезд: в Брюсселе составляют список возможных переговорщиков - им предстоит, как надеются в ЕС, заняться обсуждением с Москвой украинского конфликта и всего комплекса взаимоотношений между Россией и Старым Светом.

Если вчера в качестве потенциального медиатора называли только президента Финляндии Стубба, то теперь, по данным британской The Daily Telegraph, список стал намного длиннее: в него вошли премьеры Италии, Норвегии и Дании.

Проблема европейцев пока лишь в одном: Россия не обнаруживает желания рассматривать их мирные предложения. Более вероятным переговорным треком считается другой: в ноябре на саммите АТЭС возможна встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина - присутствие представителей ЕС там не предполагается.