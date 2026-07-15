ЕС, Молдова и Украина проводят переговоры по расширению сообщества
Автор:Редакция news.by
Европейский союз, Молдова и Украина начали переговоры по шестому кластеру для вступления в сообщество. Он касается внешнеполитических связей, политики безопасности и обороны и охватывает два отдельных переговорных раздела.
Всего их 33 - они собраны в 6 переговорных кластеров. Переговоры по первому были открыты 15 июня. При этом переговоры о приеме в сообщество не гарантируют вступления и не определяют сроки.
Как заявили в Брюсселе, все теперь зависит от стран-кандидатов, точнее, от их усилий по выполнению необходимых для вступления реформ для приведения законодательства в соответствие со стандартами ЕС.
Также накануне прошли конференции по расширению с еще двумя странами-кандидатами - Албанией и Черногорией.