ЕС, Молдова и Украина проводят переговоры по расширению сообщества

Европейский союз, Молдова и Украина начали переговоры по шестому кластеру для вступления в сообщество. Он касается внешнеполитических связей, политики безопасности и обороны и охватывает два отдельных переговорных раздела.

Всего их 33 - они собраны в 6 переговорных кластеров. Переговоры по первому были открыты 15 июня. При этом переговоры о приеме в сообщество не гарантируют вступления и не определяют сроки.

Как заявили в Брюсселе, все теперь зависит от стран-кандидатов, точнее, от их усилий по выполнению необходимых для вступления реформ для приведения законодательства в соответствие со стандартами ЕС.

Также накануне прошли конференции по расширению с еще двумя странами-кандидатами - Албанией и Черногорией.