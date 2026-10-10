ЕС намерен урезать свой новый бюджет

Европа затягивает пояса ради Украины. Евросоюз готовит масштабное урезание своего главного финансового плана на 2028–2034 годы. Брюссельские чиновники решили сократить общие расходы почти на 160 млрд евро. Оборонные и космические программы ЕС недосчитаются почти 17 млрд евро. Финансовую диету пропишут также странам Африки и Ближнего Востока (там срежут 15 млрд).

Однако на фоне тотальной экономии один пункт остался абсолютно неприкосновенным. Помощь Украине в размере 100 млрд евро планируют сохранить в полном объеме.

Официально этот проект бюджета лидеры стран ЕС обсудят на саммите 15-16 октября.