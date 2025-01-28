ЕС намерен ввести пошлины на ряд удобрений и сельхозтоваров из Беларуси и России

Отмечается, что такие действия нацелены на снижение зависимости от импорта из наших стран, так как он якобы представляет угрозу для продовольственной безопасности ЕС. При этом уточняется, что пошлины Евросоюза не распространяются на транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны.