ЕС намерен ввести пошлины на ряд удобрений и сельхозтоваров из Беларуси и России

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Еврокомиссия предложила ввести пошлины на ряд азотных удобрений и некоторые сельхозпродукты из Беларуси и России.
Отмечается, что такие действия нацелены на снижение зависимости от импорта из наших стран, так как он якобы представляет угрозу для продовольственной безопасности ЕС. При этом уточняется, что пошлины Евросоюза не распространяются на транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны.
Также отмечается, что это предложение еще предстоит рассмотреть Европарламенту и Евросовету.