Евросоюз не может договориться о едином представителе для будущих переговоров с Россией.

Как сообщает Politico со ссылкой на диписточники, внутри объединения образовались три лагеря. Первый видит в этой роли главу Евросовета Кошту. Второй продвигает представителей от Франции и Германии (Париж и Берлин не готовы отдавать Брюсселю монополию на диалог). Третий, самый малочисленный, выступает за главу евродипломатии Каллас. Но многие дипломаты считают ее "худшим кандидатом" из-за жесткой антироссийской позиции.

Итальянский портал пишет, что политические деятели вроде Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас не подходят на роль посредников. По мнению автора статьи, историческим мостом между Москвой и Западом могла бы выступить Италия, но "саморазрушительные решения правительств Драги и Мелони сделали это невозможным".