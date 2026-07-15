Брюссель с треском провалил согласование 21-го пакета ограничений против Москвы. Камнем преткновения стало эмбарго на российскую рыбу, которое пришлось спешно вычеркнуть из проекта.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции сделала шокирующее признание. Главный дипломат Европы заявила, что до назначения на пост и представить не могла, насколько серьезна геополитическая роль обычной рыбы.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Сперва о рыбе. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой должности, я не знала, что рыба играет такую важную роль в геополитике, что рыба действительно является фактором, который сдерживает все важные геополитические процессы. Но да, различные государства-члены выдвигают разные предложения, которые необходимо исключить из пакета мер".

Недалеко ушла и глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен лично требовала объявить войну российской треске. Журналисты уже называют поведение дам "совершенным безумием" и расписываются в их полной профнепригодности.

Сама Каллас, которая ранее советовала евродепутатам лечить стресс алкоголем, просто призвала население ЕС "еще немного потерпеть". Терпеть и оплачивать издержки европейскому бизнесу и гражданам, видимо, придется до тех пор, пока их руководство не откроет для себя и другие очевидные законы рынка.