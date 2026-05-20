Брюссель в очередной раз продемонстрировал мастерство стратегического планирования, а точнее его отсутствие. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил, что снижать пошлины на белорусские и российские удобрения Евросоюз не будет, даже несмотря на глубочайший кризис в собственном агросекторе.

С 2024 года цены на подкормку для растений в Европе взлетели на 70 %. При этом Еврокомиссия пока не собирается выделять фермерам и дополнительное финансирование. Вместо этого чиновники нашли гениальный выход: они снизили пошлины для некоторых "третьих стран" и теперь предлагают фермерам активнее использовать продукты жизнедеятельности коров.