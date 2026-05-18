ЕС обяжет концерны диверсифицировать поставки сырья для вытеснения КНР из цепочек поставок

Евросоюз подготовил жесткие директивы, которые обяжут европейские концерны закупать критически важные компоненты как минимум у трех независимых поставщиков из разных стран.

По данным The Financial Times, проект представят Еврокомиссии уже 29-го мая. Главная цель новых ограничений - насильственное вытеснение Китая из цепочек поставок стратегического сырья.

Под удар евробюрократов попадают ключевые секторы европейской индустрии, включая химическую отрасль и производство промышленного оборудования. Одновременно с этим еврокомиссар по торговле готовит введение заградительных пошлин против Пекина.