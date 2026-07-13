ЕС ограничивает прием беженцев из Украины

Европейское гостеприимство подошло к концу. Евросоюз готовится официально закрыть двери для украинских мужчин призывного возраста.

В Брюсселе и Таллине подтвердили: статус временной защиты для новых беженцев из Украины больше предоставляться не будет.

Глава МВД Эстонии прямо заявил: инициатива исходит от самого Киева, который требует вернуть людей, чтобы восполнить потери в ВСУ.

Ограничения затронут вновь прибывающих граждан от 23 до 60 лет. Тем временем 4,5 млн украинцев, уже находящихся в Европе, пока сохраняют свои статусы. Но в ЕС уже говорят о подготовке механизмов и их возвращения домой.