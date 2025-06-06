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ЕС отменил действие беспошлинного ввоза украинских товаров
ЕС прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный журнал Евросоюза.
"После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации", - говорится в документе.
Таким образом, с пятницы вновь возобновится действие квот, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров. После того как установленные квоты будут исчерпаны, к украинским товарам будут применяться стандартные таможенные тарифы ЕС.
22 мая в Брюсселе представитель Еврокомиссии проинформировал прессу о прекращении действия режима беспошлинного ввоза товаров и введении переходных мер. Согласно принятому решению, до конца 2025 года для Украины будут установлены тарифные квоты, рассчитанные на весь год.