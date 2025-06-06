ЕС отменил действие беспошлинного ввоза украинских товаров

ЕС прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный журнал Евросоюза.

"После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации", - говорится в документе.

Таким образом, с пятницы вновь возобновится действие квот, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров. После того как установленные квоты будут исчерпаны, к украинским товарам будут применяться стандартные таможенные тарифы ЕС.