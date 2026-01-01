ЕС ожидает экономический спад

Уже в ближайшие месяцы многие европейские страны будут вынуждены ужесточить бюджетную политику для борьбы с инфляцией и неустойчивым состоянием государственных финансов. Всего пять экономик показали рост выше 3 %, в то время как 14 стран не смогли достичь даже 1 %. Германия, Финляндия и Люксембург и вовсе столкнулись с сокращением экономики во втором квартале.