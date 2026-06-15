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ЕС переплатил за энергоносители 41 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Евросоюз переплатил за энергоносители 41 млрд евро. Причиной этому стал конфликт на Ближнем Востоке. Основной удар от резкого скачка цен приняли на себя крупнейшие экономики объединения с мощным промышленным сектором.
Возглавляет список пострадавших Германия, которой пришлось дополнительно потратить более 8,5 млрд евро. На 2-м месте оказалась Италия, замыкает тройку лидеров Франция. Эти страны сильнее остальных зависят от импорта нефти и газа.