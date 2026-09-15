Как сообщают европейские СМИ, ряд стран ЕС требует сокращения расходов на общеевропейские управленческие структуры. В частности, урезать могут выплаты в бюджеты Европарламента, Еврокомиссии, а также Совета Европы.

При этом увеличатся расходы на расширение ЕС - вероятно, в надежде, что рост числа плательщиков позволит компенсировать выпадающие бюджетные поступления.

Правительства крупнейших стран Европы столкнулись с проблемами, которые вызваны резким и все менее контролируемым ростом расходов: теперь финансирования требуют не только административные структуры Единой Европы, но также перевооружение армий и, вдобавок, Украина - а эта страна готова проглотить любые объемы денежных средств и попросить еще.

Еврокомиссия в растерянности: правительство Старого Света, когда добивалось увеличения трат на поддержку Киева, вряд ли предполагало, что столкнется в итоге с сокращением ассигнований на содержание бюрократов.