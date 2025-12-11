ЕС планирует выделять помощь Киеву из национальных бюджетов

На военную помощь Киеву в американском бюджете выделено всего 400 млн долларов. Это значит, что основная нагрузка в спонсировании Украины легла на Европу. И в этом вопросе среди стран Евросоюза нарастает напряжение.

Бельгия отказалась отдавать в пользу Киева замороженные российские активы, и за это Евросоюз угрожает ей изоляцией. Как пишет Politico, если страна не согласится уступить, то ЕС будет игнорировать национальные интересы Бельгии, а ее дипломаты, министры и политики потеряют свой голос за столом переговоров.