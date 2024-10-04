ЕС поддержал повышение пошлин на китайские электромобили до 45 %

Страны ЕС одобрили предложенные ранее Еврокомиссией пошлины на дешевые и современные китайские электромобили. Они стремительно завоевывают сердца потребителей и угрожают разорить отстающий европейский автопром.

Как пишет Bloomberg, новые меры будут действовать с 31 октября в течение 5 лет. Максимальный тариф составит 45 %. Только на автомобили Tesla, а их собирают в Китае, еврокомиссары снизили пошлины до 9 %. Пекин, конечно же, расценил это как протекционизм.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Давайте проясним: то, что мы делаем сейчас, и то, что они заставляют нас делать, то, что делает Европейский союз, - это экономическая холодная война. Мы против этого. Даже немцы были против этого, как и несколько других стран. Это худшее, что может случиться с Европой, но это должно быть их проблемой. К сожалению, это коснется и нас, венгров. И отмечу, если так будет и дальше продолжаться, европейская экономика просто умрет".

США и Европа обвиняют Китай в том, что он субсидирует свой автопром и помогает ему демпинговать. Китай не согласен и утверждает, что Запад просто проигрывает в честной конкуренции с трудолюбивыми китайскими рабочими и инженерами.