ЕС потратит на оборонные проекты 15 млрд евро

Евросоюз определился с планами относительно денег, выделенных на программу SAFE, предназначенную для закупки военной техники.

Ту часть средств, которая не досталась государствам-просителям, потратят на "европейский воздушный щит" и "стену дронов". Обойдутся эти два проекта ориентировочно в 15 млрд евро.

Предполагается, что "европейский воздушный щит" будет представлять собой интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. "Стена дронов" должна служить абсолютной защитой от любого вторжения беспилотников на территорию ЕС. Хотя 15 млрд евро явно недостаточно для финансирования таких амбициозных задач.