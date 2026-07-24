ЕС потребует от Вашингтона разъяснений по поводу новых пошлин

Новые таможенные пошлины Трампа оказались неприятным сюрпризом для ЕС. Брюссель потребует от Вашингтона разъяснений по этому поводу, пишут СМИ.

По словам главы европейской дипломатии Каллас, у ЕС с США якобы была сделка, и европейцы ее придерживались.

С 24 июля в отношении 60 стран вступают в силу введенные Трампом таможенные пошлины от 10 до 12,5 %. Формальной причиной американцы называют использование этими государствами подневольного труда. Но глава евродипломатии решила поспорить с Трампом и заявила, что европейское трудовое законодательство лучше американского.