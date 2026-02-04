ЕС принял решение о выделении Киеву крупного кредита в 90 млрд евро

Принято решение об утверждении Единой Европой двухлетней программы финансирования Украины. Брюссель выделяет Киеву 90 млрд евро, из них 30 млрд послужат бюджетной подпоркой и будут направлены на гражданские нужды.

Еще 60 млрд предполагается потратить на закупку вооружений. Покупать оружие Киев должен, главным образом, у европейских производителей. Деньги Украине предоставят в кредит, но проценты по этому займу станет выплачивать сам Евросоюз: то есть, фактически, речь идет о подарке, ведь возвращать деньги в принципе не предполагается, да это и невозможно.

Категорически отказались участвовать в данной затее Чехия, Венгрия и Словакия. Поначалу и Франция не намеревалась вносить свою долю, но в итоге решение поддержала.