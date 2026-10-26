ЕС пытается закрыть гигантскую дыру в бюджете Украины

Продолжать войну в Украине всем миром. Как пишет издание Politico, Еврокомиссия установила дедлайн до конца декабря 2026 года, чтобы попытаться закрыть новую гигантскую дыру в бюджете Украины на 2027 год.

Речь о поиске 70 млрд евро дефицита, которые Зеленский потребовал сверх уже согласованного кредита в 90 млрд.

Из этой астрономической суммы 40 млрд евро необходимы Киеву на военные цели, а 30 млрд - на спасение госсектора от банкротства.

При этом Брюссель отчаянно пытается переложить расходы на третьи страны, планируя экстренные переговоры с США, Канадой, Японией и Великобританией. Ситуацию усугубляет категорический отказ Бельгии использовать для этих целей замороженные российские активы.

Более того, отмечает издание, из-за серьезных разногласий в переговорах по вопросу финансирования решение вопроса может быть полностью сорвано и отложено на 2027 год.