ЕС расширил санкции против молдавской оппозиции

Евросоюз расширил санкции против молдавской оппозиции. В частности, под них попала глава Гагаузии Евгения Гуцул. Причиной стали тесные связи с Россией и "угроза Молдове".

Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. Гуцул выступает резко против идей президента Майи Санду объединиться с Румынией. И активно налаживает экономические связи с Россией.

В санкционном списке и другие известные политики автономии, а также некоммерческая организация "Евразия", которая "продвигает интересы России", и ее основательница. В ЕС считают, что они связаны с оппозиционным политиком Иланом Шором. Основанную им партию власти Молдовы признали неконституционной.