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ЕС расширил санкции против молдавской оппозиции
Евросоюз расширил санкции против молдавской оппозиции. В частности, под них попала глава Гагаузии Евгения Гуцул. Причиной стали тесные связи с Россией и "угроза Молдове".
Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. Гуцул выступает резко против идей президента Майи Санду объединиться с Румынией. И активно налаживает экономические связи с Россией.
В санкционном списке и другие известные политики автономии, а также некоммерческая организация "Евразия", которая "продвигает интересы России", и ее основательница. В ЕС считают, что они связаны с оппозиционным политиком Иланом Шором. Основанную им партию власти Молдовы признали неконституционной.
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