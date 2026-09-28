ЕС разрабатывает протокол безопасности по аналогии со статьей 4 НАТО

Евросоюз занят разработкой нового протокола в сфере безопасности, который будет схож с 4-й статьей НАТО. Соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсуждают министры обороны стран ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times.

Предполагается, что механизм будет срабатывать при атаках на страны ЕС и в рамках него будет вестись координация ответных мер. При этом внутри ЕС, по данным издания, многие по‑прежнему не понимают, зачем нужен такой механизм.

Кроме того, высказываются опасения по поводу создания структуры, которая могла бы конкурировать с процессами внутри НАТО.