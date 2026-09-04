ЕС разрешил Германии строить газовые электростанции

Евросоюз согласовал масштабное расширение газовой генерации в Германии. Как объявила Еврокомиссия, Берлину одобрили программу господдержки объемом до 35 млрд евро.

На эти деньги ФРГ планирует построить газовые электростанции мощностью до 11 ГВт в ближайшие 5 лет. Меру назвали пропорциональной для спасения стабильности энергосистемы.

При этом в Берлине и Брюсселе не уточнили, откуда Германия возьмет дополнительные объемы газа для новых мощностей, так как ЕС и ФРГ не планируют возобновлять закупку топлива в России, а европейские хранилища перед зимой пусты. На конец августа они были заполнены лишь на 56 % при норме в 82 %.