ЕС согласовал урезанный пакет санкций против России

Евросоюз согласовал существенно урезанный 21-й первый пакет санкций против России.

Грандиозный документ, который анонсировали как самый крупный за последние два года, вызвал глубокий внутренний кризис. После трех провальных попыток послы ЕС пошли на компромисс ради продления ценового потолка на нефть.

Под давлением национальных интересов пакет лишился ключевых ограничений. Греция отстояла перевозки российского сжиженного газа. Франция и Германия заблокировали запрет на импорт рыбы, а Австрия защитила Raiffeisen Bank. Из черных списков также исключили Патриарха Кирилла и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Кроме того, Париж и Рим выступали за сохранение послаблений по визам для россиян.