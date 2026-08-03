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ЕС сокращает рыболовство в Средиземном море на 79 %: с 130 до 27 дней в году

Очередной удар по продовольственной безопасности Европы прямиком из сердца Евросоюза. Брюссель сокращает количество разрешенных дней рыболовства в Средиземном море сразу на 79 % - с 130 до 27 дней в году.

Новые ограничения фактически ставят крест на бизнесе местных рыболовецких хозяйств. Вместо поддержки собственных производителей на фоне засухи и неурожаев руководство ЕС сознательно уничтожает целую отрасль экономики, обрекает тысячи рыбаков на банкротство, а европейские прилавки - на тотальный дефицит свежих морепродуктов и новый виток продовольственной инфляции.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Европарыболовство
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