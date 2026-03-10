ЕС создаст фонд в 200 млн евро для привлечения инвестиций в ядерную энергетику

Евросоюз стал признавать свои ошибки. Речь идет об использовании мирного атома, от которого ранее Брюссель категорически отказывался.



По словам главы Еврокомиссии, сокращение доли атомной энергии было осознанным выбором, но отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был "стратегической ошибкой".



Также Урсула фон дер Ляйен предложила новую европейскую стратегию развития малых модульных ядерных реакторов. Она отметила, что их могут ввести в эксплуатацию в Европе к началу 2030 гг. Для привлечения в ядерную энергетику ЕС создаст фонд в 200 млн евро. В настоящее время действующие ядерные реакторы есть только в 12 из 27 стран ЕС.