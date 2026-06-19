ЕС теперь будет высылать нелегальных мигрантов в "третьи страны"

В Европарламенте встретили аплодисментами принятие закона, который должен избавить страны ЕС от тяжкой обузы - содержания на своей территории подлежащих высылке мигрантов-нелегалов. За этот билль проголосовали 418 депутатов, против - только 200 с небольшим.

Документ существенно упрощает процедуру депортации нелегалов, которые были задержаны на территории ЕС. Но важно другое: европейцы явно готовятся взвалить социальные издержки своей миграционной политики на государства-соседи. Центры содержания высылаемых нелегалов предполагается создавать, как это формулируется, "в третьих странах". Ими могут стать Молдова и Украина.