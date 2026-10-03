ЕС требует от Украины проведения реформ для получения финансовой помощи

Брюссель закручивает гайки. Украина получит дополнительную финансовую помощь в 2026 году только при условии выполнения Киевом необходимых реформ. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Соответствующее письмо с требованиями направили еврокомиссары спикеру парламента Украины. В документе также подчеркивалась необходимость сохранить действующую систему финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц Украины без ее ослабления.

В последнее время западные спонсоры все чаще стали подвергать сомнению масштабные финансовые запросы Киева. Главным фактором, усиливающим скепсис европейских политиков, стала череда громких отставок украинских чиновников на фоне коррупции. Евросоюз отказал Киеву на просьбу выделить допфинансирование в размере 27 млрд евро.

Теперь же Украина затягивает пояс. В стране сообщили о прекращении финансирования необязательных госрасходов. К ним относятся строительство новых объектов, реконструкции и капремонты.