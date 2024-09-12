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ЕС ужесточит санкционную политику против России после ухода Венгрии с поста председателя
Евросоюз намерен ужесточить санкционную политику в отношении России после ухода Венгрии с поста председателя Совета ЕС. В конце года ее сменит Польша.
По сообщению газеты Politico, Варшава уже дала понять, что "хочет использовать свое лидерство в ЕС для ужесточения контроля над российским топливом". А вот премьер Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны, чтобы фактически остановить переговоры о санкциях.
Теперь ЕС рассчитывает на Польшу, чтобы вновь включить в повестку острые вопросы.
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