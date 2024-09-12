ЕС ужесточит санкционную политику против России после ухода Венгрии с поста председателя

Евросоюз намерен ужесточить санкционную политику в отношении России после ухода Венгрии с поста председателя Совета ЕС. В конце года ее сменит Польша.

По сообщению газеты Politico, Варшава уже дала понять, что "хочет использовать свое лидерство в ЕС для ужесточения контроля над российским топливом". А вот премьер Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны, чтобы фактически остановить переговоры о санкциях.