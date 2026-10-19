Евросоюз и Киев экстренно готовят новый пакет санкций, опасаясь, что он может стать последним перед президентскими выборами во Франции.

Как пишет The Independent, на Западе всерьез просчитывают сценарий победы Марин Ле Пен, а этот французский политик открыто выступает против антироссийских санкций, блокирует поддержку Украины и называет европейский курс экономическим самоубийством.

Поскольку санкции ЕС требуют единогласия всех стран-участниц, Франция при Ле Пен получит законное право любые дальнейшие меры заблокировать.

Времени у брюссельских чиновников крайне мало - последнее окно для согласования ограничений - февраль.