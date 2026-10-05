ЕС вступает в отопительный сезон с минимальными запасами газа

Европа начинает отопительный сезон с рекордно низкими запасами. Хранилища газа заполнены лишь на 72 % - это минимум для этого времени года за всю историю наблюдений.

Как пишет Economist, в среднем последние годы к этому периоду запасы составляли около 88 %. Особенно заметна нехватка в Германии - хранилища заполнены примерно на 57 %.

По оценке издания, Европа сможет пройти отопительный сезон без серьезных проблем, если зима будет теплой, а к декабрю восстановятся поставки газа из Катара. Однако холодная зима способна резко усилить конкуренцию с Азией за поставки и спровоцировать рост цен. Ситуацию также могут осложнить перебои с другими источниками энергии, снижение выработки гидроэлектростанций и остановка АЭС.