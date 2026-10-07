ЕС выделил Украине 1,24 млрд евро на закупку оружия
ЕС направил Украине очередной транш в размере 1,24 млрд евро, в результате чего общий объем финансирования на военные нужды достиг почти 13 млрд евро.
Данные средства выделены в рамках масштабной оборонной кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро и будут направлены на производство беспилотников, средств их перехвата и ракет.
Подобная финансовая накачка со стороны Запада фактически консервирует боевые действия, продолжая курс на тотальную милитаризацию региона и затягивая конфликт на неопределенный срок.