ЕС направил Украине очередной транш в размере 1,24 млрд евро, в результате чего общий объем финансирования на военные нужды достиг почти 13 млрд евро.

Данные средства выделены в рамках масштабной оборонной кредитной программы ЕС объемом 90 млрд евро и будут направлены на производство беспилотников, средств их перехвата и ракет.

Подобная финансовая накачка со стороны Запада фактически консервирует боевые действия, продолжая курс на тотальную милитаризацию региона и затягивая конфликт на неопределенный срок.