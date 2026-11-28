Несмотря на уязвимость к проблемам в энергетике, Евросоюз планирует выделить новые кредиты и гранты на милитаризацию. На финансирование оборонного производства направят десятки миллиардов евро. По данным Bloomberg, таким образом Евросоюз пытается снизить зависимость от США.

Новая инициатива, запуск которой намечен на вторую половину 2027 года, станет продолжением программы SAFE и будет финансироваться за счет заимствований и средств из следующего семилетнего бюджета ЕС. Основной упор будет сделан на технические и логистические возможности, необходимые для ведения масштабных конфликтов, а также на создание стратегических средств обеспечения, которые сейчас в основном предоставляют США.