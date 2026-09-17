ЕС оплатит ошибочное закрытие литовской атомной электростанции. Европарламент решил дополнительно направить почти 700 млн евро на вывод Игналинской АЭС из эксплуатации. (Брюссель в 2009 году потребовал остановить станцию, что привело к энергодефициту в регионе).

Сейчас общая стоимость демонтажа объекта приближается к 3,5 млрд евро. И почти все оплачивают европейские налогоплательщики, т.к. Вильнюс не способен самостоятельно это финансировать.

Есть еще один интересный нюанс бизнеса на евроинтеграции. Так как у Литвы нет необходимых технологий, выделенные средства уходят "нужным" иностранным подрядчикам. А это так оказалось выгодно - процесс ликвидации затянется, как минимум, еще на четверть века.