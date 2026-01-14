ЕС за диалог с Кремлем и планирует назначить своего спецпредставителя для контактов с Россией

На фоне стремительно развивающихся событий в мире Евросоюз, видимо, наконец осознал, что его по-крупному кидают и решил: надо держаться умных старших. ЕС хочет диалога с Кремлем и планирует назначить своего спецпредставителя для контактов с Россией.

Как пишет издание Politico, это страхи остаться на обочине (мол, Трамп заключит с Москвой сепаратный мир за спиной Европы). А пока же на Диком Западе полный разлад. Одни в диалоге с Москвой хотят ограничиться защитой "евроинтересов", другие - впихнуть в формат Великобританию и членов так называемой коалиции желающих. Также евробройлеры спорят о широте полномочий спецпредставителя, его ранге, подотчетности и т.д. и т.п. Но на примете уже есть кандидаты: президент Финляндии Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.