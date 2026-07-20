Европейский союз столкнулся с крахом внутренней поддержки новых санкций против России. Как сообщает Financial Times, обсуждение очередного пакета ограничений зашло в тупик из-за жесткого сопротивления сразу шести государств.

Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия наотрез отказываются одобрять новые рестрикции, мотивируя это неизбежным ущербом для собственных корпоративных гигантов.

Дипломаты в Брюсселе уже даже не скрывают, что санкционный потенциал Европы практически полностью исчерпан, поскольку лидеры стран ЕС больше не готовы уничтожать национальный бизнес ради финансовой войны и поддержки Украины.