ЕС зашел в тупик: 6 стран блокируют новый пакет антироссийских санкций
Автор:Редакция news.by
Европейский союз столкнулся с крахом внутренней поддержки новых санкций против России. Как сообщает Financial Times, обсуждение очередного пакета ограничений зашло в тупик из-за жесткого сопротивления сразу шести государств.
Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия наотрез отказываются одобрять новые рестрикции, мотивируя это неизбежным ущербом для собственных корпоративных гигантов.
Дипломаты в Брюсселе уже даже не скрывают, что санкционный потенциал Европы практически полностью исчерпан, поскольку лидеры стран ЕС больше не готовы уничтожать национальный бизнес ради финансовой войны и поддержки Украины.