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ЕС готов отложить Брексит на вторую половину года

Европейский союз готов отложить Брексит на вторую половину года. Об этом сообщает агентство "Блумберг" и издание "Таймс", ссылаясь на дипломатические источники. Они, впрочем, отмечают, что в ЕС по этому поводу существуют разногласия.

На данный момент предполагается, что Соединенное Королевство покинет ЕС 29 марта. Напомним, во вторник британский парламент не одобрил соглашение с ЕС, которое предложила Тереза Мэй, а накануне большинство депутатов выразили доверие правительству премьер-министра.

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