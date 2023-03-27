ЕС готов ввести новые санкции из-за планов по размещению ядерного оружия в Беларуси

Планы по размещению тактического оружия в нашей стране вызвали бурю возмущения на Западе. Евросоюз уже готов ввести новые санкции. "Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности", - заявил Жозеп Боррель. Парадоксально, что он не считает эскалацией наличие американского ядерного арсенала в Европе. А МИД Германии назвал заявление Путина "очередной попыткой ядерного запугивания". Об этом сообщает немецкая газета Welt, при этом забыв упомянуть о проблеме хранения в самой Германии американского ядерного вооружения.

МИД Франции призвал Москву пересмотреть решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. По мнению ведомства, "это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

А вице-президент Болгарии призвала к мирным переговорам между Украиной и Россией, - сообщает местное радио. По ее словам, ситуация в украинском конфликте становится все более опасной и пугающей и увеличение вооружений во всех странах может привести к непредсказуемым последствиям и грозит серьезной войной.

А вот Штаты сохраняют хладнокровие. В Пентагоне заявили об отсутствии причин менять готовность ядерных сил США, так как не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - цитирует агентство Рейтер заявление американского военного ведомства.

МИД Украины потребовал немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Киев считает, что "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники". Но здесь в защиту наших интересов выступил один из немногих адекватных политиков ЕС. Экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо возмутило подобное заявление представителя киевского режима Данилова. "Таким образом, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены СТО американских ядерных боеголовок, являются "ядерными заложниками" Соединенных Штатов, не так ли?" - задается вопросом французский политик.