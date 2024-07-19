ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз готовит новый антироссийский пакет. На следующей неделе главы МИД ЕС планируют обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России, а также новый санкционный режим против Москвы. По сведениям анонимного высокопоставленного европейского источника, Брюссель намеревается ввести новый режим в сентябре.