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ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз готовит новый антироссийский пакет. На следующей неделе главы МИД ЕС планируют обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России, а также новый санкционный режим против Москвы. По сведениям анонимного высокопоставленного европейского источника, Брюссель намеревается ввести новый режим в сентябре.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал своих санкций.

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