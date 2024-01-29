ЕС готовит план по подрыву экономики Венгрии

Брюссель намеревается добиться от Венгрии послушания, используя экономическое давление. Газета "Файнэншл Таймс" ознакомилась с конфиденциальным планом Евросоюза на случай вето Будапешта на помощь Украине на саммите 1 февраля.

Стратегия направлена на экономические проблемы Венгрии, включая дефицит, инфляцию и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга. Демократические евролидеры попросту откажут стране в доступе к фондам Евросоюза, если Будапешт не согласует выделение нового пакета помощи Украине.