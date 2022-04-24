ЕС готовит шестой пакет антироссийских санкций, последствия - мировой экономический кризис

Беларусь успешно переформатируется. У Евросоюза от бессилия уже истерика, но закручивание гаек, кажется, не остановить. Там объявили, что готовят очередной выстрел себе в ногу - шестой пакет антироссийских санкций, а европейцы потерпят. Агентство Bloomberg подсчитало: только в этом году запреты обойдутся жителям ЕС в 230 миллиардов евро. Британская Financial Times вообще полагает, что рестрикции могут привести к острейшему мировому экономическому кризису - с голодом, массовой безработицей и банкротством целых стран, а обыватели Старого Света уже столкнулись или в ближайшее время столкнутся с целым рядом трагикомических проблем.

В ЕС граждан призвали не пользоваться отоплением, пересесть на велосипед, а на автомобиле ездить по возможности медленнее, кроме того, рекомендуют как можно большему числу европейцев перейти на удаленную работу. В Соединенном Королевстве предлагают реже принимать душ и использовать электрические одеяла вместо отопления. В качестве первого шага здесь раздали малоимущим 50 тысяч таких одеял. Немцам власти советуют реже мыться, а также не использовать мыло - бактерии якобы сами избавят вас от грязи.

Во Франции президент пообещал ввести купоны на продукты и нормировать отпуск хлебобулочных изделий. Багеты по талонам - такого здесь не бывало полтора века, со времен Парижской коммуны. Гражданам также рекомендуют понизить температуру в домах до 15 градусов, не пользоваться кондиционерами и снизить яркость освещения.

Италия также вводит все новые ограничения: зимой температура в домах должна быть не выше плюс 19, а летом кондиционер следует включать на охлаждение до 25 градусов. Ирландцам предложено пересесть на велосипеды или ходить пешком, а если поездка на автомобиле неизбежна, следует реже тормозить, не перевозить тяжести и не включать кондиционер.