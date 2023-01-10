ЕС и НАТО увеличат помощь Украине

Европейский союз и НАТО активизировали сотрудничество из-за обострения украинского конфликта. Соглашение об укреплении связей двух организаций подписано сегодня. В документе отмечается, что НАТО и ЕС обязуются вывести партнерство на новый уровень, мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, будь то политические, экономические и военные, для достижения общих целей, в том числе и поддержки Киева. Значит ли это, что вскоре войска НАТО будут официально сражаться в Украине, не уточняется, но тенденция говорит сама за себя.