ЕС ищет пути доставки украинского зерна в Европу

Министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждают пути доставки украинского зерна в Европу. Преподносится это как поиск сухопутных, речных или иных маршрутов транспортировки в связи с выходом России из зерновой сделки.

Литва уже предложила использовать для экспорта украинской продукции балтийские порты - правда, для этого Вильнюс потребовал сократить бюрократическую волокиту на границе Украины с Польшей.