ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЕС ищет пути доставки украинского зерна в Европу

Министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждают пути доставки украинского зерна в Европу. Преподносится это как поиск сухопутных, речных или иных маршрутов транспортировки в связи с выходом России из зерновой сделки.

Литва уже предложила использовать для экспорта украинской продукции балтийские порты - правда, для этого Вильнюс потребовал сократить бюрократическую волокиту на границе Украины с Польшей.

Европейская заинтересованность в украинских поставках объяснима: Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все