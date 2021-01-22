ЕС может ограничить поездки внутри союза

Лидеры ЕС не исключают частичного закрытия границ внутри союза. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на онлайн-саммите по вопросам коронавируса, прошедшем накануне. В ближайшие две недели между странами ЕС могут ограничить необязательные поездки: те, которые не связаны с работой или получением медицинской помощи. При этом Мишель подчеркнул, что внешние границы Евросоюза должны оставаться открытыми.

