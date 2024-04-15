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ЕС может ужесточить правила пребывания украинских беженцев
Страны ЕС могут в скором времени ужесточить политику в отношении украинских беженцев, сообщает Politico.
По мнению автора, разрешение украинских мигрантов на пребывание в Евросоюзе и так содержит много ограничений. У них нет доступа ко многим видам медпомощи, а срок нахождения в Европе по временному разрешению не учитывается при получении постоянного вида на жительство.
Вскоре Евросоюз может еще больше ужесточить эти условия и отказаться от единой политики в отношении украинцев. Среди первопроходцев Норвегия, Ирландия, Польша и Германия.
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